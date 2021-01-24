التضامن تحذر من استخدام اسمها فى النصب على المواطنين

نفت وزارة التضامن الاجتماعي أي صلة لها بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اتصال أشخاص يدعون انتسابهم للوزارة بمواطنين، ويطلبون منهم إجراء تحويلات مالية مقابل خدمات من الوزارة.وأهابت الوزارة بالمواطنين توخي الحذر تجاه محاولات "النصب" باسمها لسرقة أموالهم تحت مسمى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على مساعدات.وأوضحت الوزارة أن أي إجراءات أو قرارات جديدة يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعها الرسمي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.ويعد ملف الحماية الاجتماعية من الملفات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تشمل الحماية الاجتماعية مجموعة التدابير الحمائية التي تتبناها الوزارة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.