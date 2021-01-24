مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع إسرائيل للبناء على اتفاقيات التطبيع

قال بيان صدر اليوم الأحد إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ نظيره الإسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي وللبناء على اتفاقيات التطبيع الإقليمية.وجاء في بيان بشأن اتصال هاتفي جرى أمس السبت بين سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات "ناقشا فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من خلال البناء على نجاح اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".وأضاف البيان أن سوليفان وجه دعوة للشروع في حوار استراتيجي في الأجل القريب.