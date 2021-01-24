حملة لإنارة الأعمدة وتنظيف الشوارع بمختلف مناطق الجيزة

نفذت محافظة الجيزة، حملة موسعة لتنظيف الشوارع وإنارة الأعمدة الكهربائية بمختلف أحياء ومناطق المحافظة، بهدف تطويرها وتجميلها والتي تم العمل عليها خلال الأسابيع الماضية، ومستمرة حتى الوقت الحالي.وشملت الحملة عدد من الشوارع على رأسهم شارع السودان، الصاروخ، براده، وغيرها من الشوارع والمناطق ويجري استكمال الأعمال من صيانة وإصلاح الكشافات، وتنفيذ أعمال النظافة اليومية وكنس الشارع بشكل دوري.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتحت إشراف تيسير عبدالفتاح، رئيس حي جنوب الجيزة، لتنفيذ أعمال التطوير والتي يجري العمل عليها.