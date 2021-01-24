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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

140 أسيرا في سجن «جلبوع» تلقوا اللقاح ضد كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 03:27 م
سجن جلبوع
سجن جلبوع
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أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسيطنية، أن 140 أسيرا في سجن "جلبوع"، تلقوا اللقاح ضد عدوى فيروس "كورونا".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن إدارة سجون الاحتلال، بدأت بإعطاء اللقاح للأسرى منذ الأسبوع الماضي، في سجون عدة منها: "عسقلان، وهدريم، والدامون"، وذلك بعد مطالبات عديدة من قبل مؤسسات حقوقية وقانونية بضرورة توفير اللقاح لهم.
وكانت حكومة الاحتلال، أصدرت قرارا في وقت سابق بحرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي لقاح ضد فيروس "كورونا"، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون فقط.

وأوضحت أن حالة القلق لا تزال قائمة بين صفوف الأسرى، بشأن قضية التطعيم ضد فيروس "كورونا"، لا سيما مع التجربة التاريخية الطويلة المرتبطة بسياسات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، ومنها سياسة الإهمال الطبي المتعمد، واستخدام أجسادهم كحقول للتجارب، ما دفع 120 أسيرا في جلبوع لرفض تلقي اللقاح.

وطالبت الهيئة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على تطعيم الأسرى وتتابع أوضاعهم الصحية، خاصة أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد تحويل الوباء لأداة قمع وتنكيل بحقهم، وتواصل إهمال أوضاعهم بشكل مقصود بحرمانهم من وسائل الوقاية والسلامة العامة، وتماطل بأخذ العينات منهم في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم، عدا عن زجهم بظروف اعتقالية قاسية تجعل من السجون بيئة خصبة لانتشار المرض.

الجدير بالذكر أن أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" تجاوزت 300 إصابة بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال.

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