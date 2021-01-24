وزير الرى: هناك تعنت إثيوبى فى ملف مفاوضات سد النهضة

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، بوضوح أمام ممثلي الشعب عن تعنت إثيوبيا في ملف مفاوضات سد النهضة وتراجعها في كل مرة لخطوات عما يتم الاتفاق بشأنه.وقال وزير الري بالنسبة لملف سد النهضة، فقد قام الجانب الأمريكي الوسيط في البداية بالمساعدة في مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالحروف الأولي، ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة، كما استجابت مصر لمبادرة رئيس الوزراء السوداني وبعدها تم العديد من الاجتماعات الثلاثية.وأضاف تراجعت إثيوبيا عن معظم البنود الفنية في مسار واشنطن خلال تلك الاجتماعات، خاصة الأمور الفنية، كما عقدت أربعة اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية وللأسف الشديد هناك تعنت من إثيوبيا في هذا الملف.