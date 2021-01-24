وثائق رسمية مسربة: أردوغان يجند ابن شقيق جولن للتجسس عليه

كشف موقع "نورديك مونيتور"، عن وثائق رسمية مسربة عن تجنيد وكالة الاستخبارات التركية ابن شقيق الداعية التركي المعارض فتح الله جولن، واستخدامه كمخبر للتجسس على عناصر الحركة التي تعارض حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وتصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.ووفقًا للوثائق، يبدو أن طاوس بن قيصان جولن، ابن شقيق الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، تم تجنيده من قبل وكالة المخابرات في وقت ما بين سبتمبر أو أكتوبر 2016، وادعى "طاوس" أنه تطوع لمشاركة المعلومات مع المخابرات التركية ولم يتوقع أي مكافأة، على الرغم من أن المخابرات وعدته بتعويض نقدي إذا قدم معلومات مهمة.وحسب الموقع السويدي، فإن "طاوس" قرر الكشف عن تعامله مع المخابرات بعد أن فوجئ بوضعه رهن الاحتجاز لدى قوات الشرطة بمقاطعة صقاريا، تحديدًا عندما سألته الشرطة عما إذا كان يريد إضافة أي شيء.وفي أقوال من 34 صفحة، حصل "نورديك مونيتور" على نسخة منها، شرح "طاوس" بالتفصيل كيف ذهب إلى الولايات المتحدة للقاء عمه فتح الله جولن وأقارب آخرين في العائلة، وحين عاد قدم تفاصيل من الاجتماعات الخاصة ومعلومات عن مساعدي جولن للمخابرات.