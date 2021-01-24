تفاصيل حبس متهمة بإدارة شبكة دعارة

أمرت النيابة العامة بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتزعم شبكة للقاصرات وتقديمهن للرجال الأثرياء مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى أكدت وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت أنه عقب فصلها من معهد للهندسة أخذت شقة مع صديقة لها إيجار في منطقة روض الفرج وانشات صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تعرض فيها صورا لها مخلة بالآداب وتستقطب الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ 1200 جنيه في الليلة الواحدة، واعتمدت في استقطاب الرجال من ساكني الكمبوندات والطبقة الراقية وكانت تحتال على الأمن وتدخل إليهم على أنها خادمة.واضافت التحقيقات أن المتهمة أرادت أن توسع نشاطها الإجرامي وانشات شبكة للقاصرات الابكار اللاتي لم يسبقن لهن الزواج وعرضهن على الرجال الأثرياء راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ 50 ألف جنيه تعطي الفتاة منهم 5 آلاف وتحصل هي على الباقي.وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.