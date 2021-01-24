الحكم على متهم بقضية حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان 28 مارس

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، حجز إعادة محاكمة متهم لاتهمه مع آخرين سبق الحكم عليهم، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان لجلسة 28 مارس المقبل للحكم.وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.