تركيا تدفع بقواتها تجاه إدلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، بأن القوات التركية دفعت بمزيد من القوات إلى إدلب السورية، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم، ضمن مدينة طفس الواقعة بريف درعا الغربي، على خلفية مهاجمة قوة عسكرية تابعة للفرقة الرابعة لمقر قيادي سابق لدى فصيل فجر الإسلام، تترافق قصف واستهدافات متبادلة، وسط ذعر وتخوف من قبل المدنيين، حيث تسعى قوات الجيش السورى للسيطرة على مقر ومصادرة الأسلحة المتواجدة فيه بما فيها الثقيلة.جاء ذلك عقب فشل المفاوضات أمس، إذ كان النظام السوري يطالب بترحيل قيادات وعناصر سابقين من الفصائل إلى إدلب وتسليم سلاحهم الثقيل.