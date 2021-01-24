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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تدفع بقواتها تجاه إدلب السورية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:47 ص
تركيا تدفع بقواتها
تركيا تدفع بقواتها تجاه إدلب السورية
مروة عنبر
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، بأن القوات التركية دفعت بمزيد من القوات إلى إدلب السورية، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم، ضمن مدينة طفس الواقعة بريف درعا الغربي، على خلفية مهاجمة قوة عسكرية تابعة للفرقة الرابعة لمقر قيادي سابق لدى فصيل فجر الإسلام، تترافق قصف واستهدافات متبادلة، وسط ذعر وتخوف من قبل المدنيين، حيث تسعى قوات الجيش السورى للسيطرة على مقر ومصادرة الأسلحة المتواجدة فيه بما فيها الثقيلة.

جاء ذلك عقب فشل المفاوضات أمس، إذ كان النظام السوري يطالب بترحيل قيادات وعناصر سابقين من الفصائل إلى إدلب وتسليم سلاحهم الثقيل.

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