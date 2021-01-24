«خطة النواب» تبحث إعفاء عوائد السندات الخارجية من الضرائب والرسوم

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق، والتي لم تسن للجنة إنهائها قبل فض المجلس.تعقد اللجنة برئاسة فخري الفقي، اجتماعين متتاليين، يتناول الأول مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.بينما يتناول الاجتماع الثانى، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يقضي بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.يأتي هذا فيما كان من المقرر مناقشة تلك القوانين الأسبوع الماضي. وأوضحت مصادر برلمانية لـ"الدستور" أن التأجيل جاء بسبب إنشغال الأعضاء بمناقشة برامج الوزراء المعروضة على الجلسة العامة.