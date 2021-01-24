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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 11 عنصرا من «الحشد الشعبى» فى مواجهات عنيفة مع داعش

الأحد 24/يناير/2021 - 03:24 ص
الحشد الشعبى
الحشد الشعبى
وكالات
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أفادت وكالة "فرانس برس" بمقتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي العراقى إثر مواجهات عنيفة مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان مراسل "فرانس برس" في العراق أفاد بأن مواجهات عنيفة جرت بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأكد الحشد في بيان أن "منتسبي اللواء 22 خاضوا مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرق صلاح الدين".

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