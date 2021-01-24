مواعيد مسلسل «فى بيتنا روبوت» على شاشة cbc

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت على شاشة cbc

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت على شاشة cbc

تردد قناة سي بي سي cbc





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يواصل صناع مسلسل "في بيتنا روبوت" عرض المسلسل الجديد الذي يتم عرضه حاليا، حيث يقوم متابعي المسلسل بالبحث عن مواعيد مسلسل "في بيتنا روبوت" على شاشة cbc الشاشة التي تنقل عرض المسلسل بشكل يومي.وتأتي مواعيد عرض مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ويعرض على قناة cbc بالتزامن مع بدء عرض عدد من الأعمال الأخرى في الموسم الشتوي على القنوات الفضائية المصرية المختلفة.ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يعرض على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساء وتشارك في بطولته كل من شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعدد من ضيوف الشرف والفنانين.وتدور أحداث مسلسل بيتنا روبوت، حول أسرة شابة مكونة من زوج وزوجة ويعمل الزوج في التكنولوجيا، فيقوم باختراع عدد من الروبوت، وتقرر الزوجة التي تجسد دورها ليلى زاهر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، يقلب حياتهم رأسًا على عقب في إطار كوميدي، ويتكون مسلسل في بينا روبوت من 20 حلقة وهو من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف الثنائى أحمد محيي وأحمد المحمدي.وتنشر "الدستور" أيضًا مع تقرير مواعيد عرض المسلسلات تردد قناة سي بي سي cbc التي تنقل أحداث وحلقات مسلسل في بيتنا روبوت حيث إن القناة علي القمر الصناعي نايل سات والتردد: 11488 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500؛ ومعامل تصحيح الخطأ 34.