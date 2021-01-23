«أنا كاردشيان الغلابة».. مواقف أثارت بها ميرهان حسين الجدل

أثارت الفنانة ميرهان حسين الجدل مؤخرًا بعدما صرحت بأنها فخورة بأنها تشبه كيم كاردشيان، ممثلة تلفزيون الواقع الأمريكي، مؤكدة أن هذا الأمر لا يزعجها إطلاقًا، وذلك خلال لقائها ببرنامج ليلة الخميس المعروض عبر MBC مصر.فى التقرير التالي نرصد أبرز تصريحات ميرهان حسين التى تصدرت بها تريند وسائل التواصل.«أنا كيم الغلابة.. بس أنا طبيعى»وقالت ميرهان إن تشبيهها بكيم كارداشيان لم يضايقها أبدًا: «كنت بتضايق لما حد يقولي إنتي شبه كذا، لكن ومع تشبيهي بكيم كارداشيان الموضوع مختلف، بس أنا طبيعي».«بيثيروا الجدل عشان الجو حر»من التصريحات التى أثارت بها ميرهان حسين الجدل، عندما قالت: «بيثيروا الجدل عشان الجو حر، أنا لو أعرف إن الجو حر كده كنت أثرت الجدل جامد»، حيث أنتقدت ملابس نجمات مهرجان الجونة.«إنت متعرفش بتكلم مين»تعتبر قصة كمين الهرم من الأمور التى شغلت الرأى العام ومواقع التواصل والتي بدأت فصولها في يونيو 2016 عندما كانت تقود سيارتها على طريق المنصورية حيث استوقفتها قوة أمنية من قسم الأهرام، لكنها رفضت التوقف وبسرعة عالية تخطت الكمين، فاصطدمت بالحواجز الأمنية، ليسقط أحد ضباط الكمين إلا أن القوات الأمنية حاولت إيقاف السيارة، وبالفعل تبين أن قائدة السيارة هى ميرهان حسين، واتهمت بأنها كانت تحت تأثير المواد الكحولية، وأنها تعدت بالسب على القوة الأمنية، وصفعت أحد الضباط وأصابت آخر بجروح في الوجه مستخدمة أظافرها.