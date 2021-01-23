الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»

تستضيف الروائية رشا سمير الكاتب والروائي السعودي عبده خال ضمن مبادرة «كاتبان وكتاب» في السابعة من مساء الثلائاء المقبل.وعبده خال واحد من أشهر الروائيين على الساحة الأدبية السعودية والعربية، له أكثر من 20 عملًا أدبيًا ما بين رواية وقصة قصيرة منها "ترمي بشرر"،" لوعة الغاوية"، "فسوق"، "الطين"،" مدن تأكل العشب"، "نباح"، "الأيام لا تخبئ أحدا"، "الموت يمر من هنا"، وغيرها".فازت روايته الأكثر جدلًا (ترمي بشرر) على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر في 2010، كما فاز بجائزة أحسن رواية في معرض كتاب الرياض عام 2013 عن روايته "لوعة الغاوية".