رتل تركي من 20 آلية عسكرية يدخل شمالي إدلب

دخل رتل عسكري تركي يتألف من نحو 20 آلية ثقيلة وشاحنات، تحمل مواد لوجستية وعسكرية، اليوم السبت، الأراضي السورية من معبر كفرلوسين شمالي إدلب، متجها نحو النقاط العسكرية في منطقة "بوتين-أردوغان".وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ نحو 8125 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.كما ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11625 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية.