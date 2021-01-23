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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

السبت 23/يناير/2021 - 06:53 م
الفنان محمد فريد
الفنان محمد فريد
حسين الجندي
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كشف الفنان القدير محمد فريد عن حالته الصحية بعد تداول أخبار تفيد سوء صحته مؤخرًا، خاصة بعد نشر صورة له بدون شعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال فريد، لـ«الدستور» "إنه بخير وزي الفل وما تم تداوله ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحية"، مؤكدًا أنه متواجد في منزله بشكل مستمر من أجل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

أضاف الفنان الكبير أن نقابة المهن التمثيلية بكل أعضاء مجلسها يسألون عنه بشكل مستمر، لافتًا إلى أن هناك عددً امن العروض والسيناريوهات التي قدمت له، لكنه لم يقبلها بسبب ظروف فيروس كورونا التي يعاني منه مصر والعالم.

وشدد فريد على أن الصورة المتداولة بدون شعر هى من كواليس فيلم قصير، ما جعله يقص شعره بشكل يومي وهو العمل الذي حصد كثيرًا من الجوائز، وشارك في بطولته الفنانة ناهد السباعي.

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