ما هو اضطراب تشوه الجسم وأعراضه؟

أعراض اضطراب تشوه الجسم:

النظر في المرآة بشكل مبالغ فيه:

سؤال الآخرين عن مظهره:

التركيز على العيوب:

مشاعر الخجل:

التردد على أطباء التجميل:

المقارنة مع آخرين:

تكرار لمس الوجه والجسم:

«اضطراب تشوه الجسم»، هو اضطراب نفسي يسهل تمييزه ويحدث عندما يركز فيه المريض وينشغل بعيوب غير موجودة بجسمه.ووفقًا لما ذكره موقع ويب ميد الطبى، فنتيجة لهذا المرض يبني المريض فرضية يتجنب خلالها التعرض للمجتمع ومنهم من يلجأ للعمليات الجراحية الخاصة بالتجميل أملًا في تحسين مظهرهم، ويشترك ذلك الاضطراب مع كل من اضطرابات الأكل والوساوس القهرية في الاهتمام بالجسم والوزن وأمراضه.تتضمن بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى إصابة الشخص بالاضطراب ما يلي:ينخرط المصاب بالاضطراب في سلوكيات متكررة ومستهلكة للوقت كالنظر في المرآة، التقاط الحبوب الصغيرة من الجلد، محاولة إخفاء العيوب التي قد لا تكون ملحوظة أو سترها أو تكرار لمسها.دائمًا ما يطلب المريض باضطراب تشوه الجسم باستمرار من الناس حوله أن يؤكدوا له أن العيب غير مرئي أو غير واضح.قد يعاني المريض باضطراب تشوه الجسم من مشاكل في العمل أو المدرسة أو في العلاقات بسبب عدم القدرة على التوقف عن التركيز على العيب الملحوظ.يشعر المريض بالخجل وعدم الرغبة في الخروج للأماكن العامة أو يشعر بالقلق عند وجود أشخاص آخرين حوله.لا يكتفي المريض باضطراب تشوه الجسم بسؤال أصدقائه، بل يراجع الأطباء بشكل متكرر، خاصة أطباء جراحة التجميل أو أطباء الجلدية، للبحث عن طرق لتحسين مظهرهم.عندما تقضي الكثير من الوقت في مقارنة مظهرك بأشخاص آخرين قد تكون هذه علامة على إصابتك باضطراب تشوه الجسم.من أعراض الاضطراب تكرار لمس وجهك وجسمك للشعور المستمر بالقلق وأن هناك عيبا تحاول إخفاؤه والتأكد من عدم وجوده.