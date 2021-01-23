ما هو اضطراب تشوه الجسم وأعراضه؟
السبت 23/يناير/2021 - 08:34 م
إسلام جمالطباعة
«اضطراب تشوه الجسم»، هو اضطراب نفسي يسهل تمييزه ويحدث عندما يركز فيه المريض وينشغل بعيوب غير موجودة بجسمه.
ووفقًا لما ذكره موقع ويب ميد الطبى، فنتيجة لهذا المرض يبني المريض فرضية يتجنب خلالها التعرض للمجتمع ومنهم من يلجأ للعمليات الجراحية الخاصة بالتجميل أملًا في تحسين مظهرهم، ويشترك ذلك الاضطراب مع كل من اضطرابات الأكل والوساوس القهرية في الاهتمام بالجسم والوزن وأمراضه.
أعراض اضطراب تشوه الجسم:
تتضمن بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى إصابة الشخص بالاضطراب ما يلي:
النظر في المرآة بشكل مبالغ فيه:
ينخرط المصاب بالاضطراب في سلوكيات متكررة ومستهلكة للوقت كالنظر في المرآة، التقاط الحبوب الصغيرة من الجلد، محاولة إخفاء العيوب التي قد لا تكون ملحوظة أو سترها أو تكرار لمسها.
سؤال الآخرين عن مظهره:
دائمًا ما يطلب المريض باضطراب تشوه الجسم باستمرار من الناس حوله أن يؤكدوا له أن العيب غير مرئي أو غير واضح.
التركيز على العيوب:
قد يعاني المريض باضطراب تشوه الجسم من مشاكل في العمل أو المدرسة أو في العلاقات بسبب عدم القدرة على التوقف عن التركيز على العيب الملحوظ.
مشاعر الخجل:
يشعر المريض بالخجل وعدم الرغبة في الخروج للأماكن العامة أو يشعر بالقلق عند وجود أشخاص آخرين حوله.
التردد على أطباء التجميل:
لا يكتفي المريض باضطراب تشوه الجسم بسؤال أصدقائه، بل يراجع الأطباء بشكل متكرر، خاصة أطباء جراحة التجميل أو أطباء الجلدية، للبحث عن طرق لتحسين مظهرهم.
المقارنة مع آخرين:
عندما تقضي الكثير من الوقت في مقارنة مظهرك بأشخاص آخرين قد تكون هذه علامة على إصابتك باضطراب تشوه الجسم.
تكرار لمس الوجه والجسم:
من أعراض الاضطراب تكرار لمس وجهك وجسمك للشعور المستمر بالقلق وأن هناك عيبا تحاول إخفاؤه والتأكد من عدم وجوده.
ووفقًا لما ذكره موقع ويب ميد الطبى، فنتيجة لهذا المرض يبني المريض فرضية يتجنب خلالها التعرض للمجتمع ومنهم من يلجأ للعمليات الجراحية الخاصة بالتجميل أملًا في تحسين مظهرهم، ويشترك ذلك الاضطراب مع كل من اضطرابات الأكل والوساوس القهرية في الاهتمام بالجسم والوزن وأمراضه.
أعراض اضطراب تشوه الجسم:
تتضمن بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى إصابة الشخص بالاضطراب ما يلي:
النظر في المرآة بشكل مبالغ فيه:
ينخرط المصاب بالاضطراب في سلوكيات متكررة ومستهلكة للوقت كالنظر في المرآة، التقاط الحبوب الصغيرة من الجلد، محاولة إخفاء العيوب التي قد لا تكون ملحوظة أو سترها أو تكرار لمسها.
سؤال الآخرين عن مظهره:
دائمًا ما يطلب المريض باضطراب تشوه الجسم باستمرار من الناس حوله أن يؤكدوا له أن العيب غير مرئي أو غير واضح.
التركيز على العيوب:
قد يعاني المريض باضطراب تشوه الجسم من مشاكل في العمل أو المدرسة أو في العلاقات بسبب عدم القدرة على التوقف عن التركيز على العيب الملحوظ.
مشاعر الخجل:
يشعر المريض بالخجل وعدم الرغبة في الخروج للأماكن العامة أو يشعر بالقلق عند وجود أشخاص آخرين حوله.
التردد على أطباء التجميل:
لا يكتفي المريض باضطراب تشوه الجسم بسؤال أصدقائه، بل يراجع الأطباء بشكل متكرر، خاصة أطباء جراحة التجميل أو أطباء الجلدية، للبحث عن طرق لتحسين مظهرهم.
المقارنة مع آخرين:
عندما تقضي الكثير من الوقت في مقارنة مظهرك بأشخاص آخرين قد تكون هذه علامة على إصابتك باضطراب تشوه الجسم.
تكرار لمس الوجه والجسم:
من أعراض الاضطراب تكرار لمس وجهك وجسمك للشعور المستمر بالقلق وأن هناك عيبا تحاول إخفاؤه والتأكد من عدم وجوده.