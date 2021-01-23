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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد إخلاء سبيل أحمد الجنزوري.. آخر تطورات قضية «الفيرمونت»

السبت 23/يناير/2021 - 04:41 م
أحمد الجنزوري
أحمد الجنزوري
حسام محفوظ
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واصلت النيابة العامة، التحقيق في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت» وملاحقة المتهمين الهاربين خارج البلاد.

وأخلت النيابة اليوم سبيل منظم الحفلات أحمد الجنزوري على ذمة التحقيقات بالقضية، ليرتفع عدد المتهمين المخلي سبيلهم بالقضية إلى 7 حتى الآن.

ففي 6 يناير قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى ابنة الفنانة نهي العمروسي. وفى نهاية أغسطس الماضي، أعلنت أيضا النيابة عن إخلاء سبيل 3 آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته.

بداية القضية تعود لـ 5 أغسطس الماضي عندما أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيق في واقعة اعتداء بعض الأشخاص جنسيًا على فتاة داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، بعد تلقيها في 4 أغسطس الماضي كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة.

ثم أصدرت النيابة بيانا آخر أمرت فيه بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وقالت النيابة إن القرار بعد إجرائها تحقيقاتها، والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود.

وفي بيانها الثالث يوم 27 أغسطس أعلنت النيابة العامة عن هروب 7 متهمين في القضية إلى الخارج، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في الواقعة.

كما أمرت بحبس أول متهم بالقضية وهو أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

وفي 30 أغسطس أمرت النيابة العامة بحبس ثاني متهم بالقضية وهو عمر حافظ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي.

وفي نهاية أغسطس الماضي قررت النيابة حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، في قضية «فتاة فيرمونت» وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته.

وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين في القضية على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.

وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.

وفي بيان لها بتاريخ 24 سبتمبر قالت النيابة أنها تلقت إخطارًا من الإنتربول بضبط وترحيل 3 متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَايل سيتي) بالقاهرة، استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت) وهم: نجل حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد، بعد إلقاء القبض عليهم في لبنان.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة، بعد التحقيق معهم، بعد تحقيقات مطولة، واجهتهم خلالها النيابة، بالاتهامات المسندة إليهم وبالأدلة ضدهم.

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