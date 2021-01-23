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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الأوراق المطلوبة لتقديم في وظائف وزارة العدل 2021.. وكيفية التقديم

السبت 23/يناير/2021 - 02:57 م
وزارة العدل
وزارة العدل
شيماء حسين
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حظيت الأوراق المطلوبة لتقديم في وظائف وزارة العدل 2021 على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة عقب إعلان مصلحة الشهر العقاري عن وظائف شاغرة لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة خلال شهر يناير الجاري بنظام النقل والندب من الجهات الحكومية الأخرى بجميع محافظات الجمهورية، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية التقديم للوظائف.

الأوراق المطلوبة لتقديم في وظائف وزارة العدل 2021

أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن 2900 فرصة عمل شاغرة بجميع محافظات الجمهورية بنظام النقل والندب من الجهات الحكومية الأخرى خلال شهر يناير الجاري يتم التقديم بالأوراق التالية:-

صورة بطاقة الموظف الراغب في النقل
 
بيان الحالة الوظيفية الراغب في النقل حديثة و معتمدة و مختومة من جهة العمل بها المستوى الوظيفي ودرجة الكفاية الحاصل عليها خلال عامين والجزاءات إن وجدت

طلب نقل للعمل بمصلحة الشهر العقاري

صورة من شهادة الدراسات العليا والدورات التدريبية الحاصل عليها الراغب في النقل 

موافقة جهة العمل الأصلية على النقل بالدرجة المالية 

اجتياز المقابلة الشخصية 

كيفية التقديم على وظائف وزارة العدل الشاغرة 

تقدم جميع الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بوزارة العدل باليد في مقر وزارة العدل بشارع لاظوغلى مبنى وزارة العدل الدور الرابع القاهرة في موعد غايته آخر الشهر الجاري عقب استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم وتقديم طلب باسم المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق موضح به جهة العمل الأساسية والدرجة المالية الراغب في النقل.

الوظائف الشاغرة بوزارة العدل 

حددت وزارة العدل الوظائف الشاغرة التالية للتقديم محاسبون، وباحثين إداريين، مدخل بيانات، مهندس حاسبات، مسؤول دعم فني، فني تبريد وتكييف، مهندس مدني، كاتب رابع، مترجم، عامل خدمات معاونة، مراجع مساحي حيث يمكنهم استيفاء  الأوراق المطلوبة لتقديم في وظائف وزارة العدل 2021 خلال شهر يناير الجاري.

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رابط موقع الخدمة العسكرية بجامعة القاهرة


 

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