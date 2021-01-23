رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

السبت 23/يناير/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من حل مشكلة ضعف المياه لسكان الــ 140 عمارة سكنية بمساكن المدينة الصناعية التابعة لقرية منقباد فى فترة السدة الشتوية نظرا لانخفاض منسوب المياه بترعة الإبراهيمية.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن الشركة قامت بغمر طلمبة غاطسة أسفل مأخذ منقباد المرشحة بترعة الإبراهيمية على عمق 8 متر تحت سطح الأرض بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية، نظرا لانخفاض منسوب المياه فى ترعة الابراهيمية وانحصارها خلال شهر يناير من كل عام، وبهذا العمق تتمكن المحطة المرشحة من سحب المياه من موردها حتى مع منسوبها المنخفض.

وأكد الاستاذ فرحان على شحاته - مدير منطقة مركز أسيوط أنه تم تشغيل محطة منقباد لتصل طاقتها الانتاجية إلى 65 ل ث وهذا بجانب عمل محطة البورة الارتوازى والتى تضم عدد(2) بئر والمحطة الأرتوازى بالمدينة الصناعية والتى تضم أيضا عدد(2) بئر لتخفيف آثار السدة الشتوية خلال تلك الفترة ووفرت المياه لجميع المناطق المتطرفة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من مسئولى الشبكات ومسئولي الطوارئ ومسئولي المعمل المركزي بالشركة لمتابعة الموقف على الطبيعة والإطمئنان على وفرت وسلامة المياه المقدمة للعملاء الكرام.

وتأكد الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي، أو الموبيل أبليكيشن، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى من الخدمات المقدمة للمواطنين والسعى لحلها بأقصى سرعة ممكنة.

موضوعات متعلقة

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب

«الإدارية العليا» تعاقب معلمة «شمتت» في الشهداء: مفسدة لتعاليم الأديان

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

«تواصل» تستضيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بالأعلى للثقافة

الليلة.. افتتاح المعرض الجماعي «نوستالجيا»

«متاهة العاشق» رواية جديدة لـ عبد الوهاب داود

خبراء: فتاوى تحريم استخراج المومياوات ودعوات إعادة دفنها إنذارا بضياع الحضارة