«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من حل مشكلة ضعف المياه لسكان الــ 140 عمارة سكنية بمساكن المدينة الصناعية التابعة لقرية منقباد فى فترة السدة الشتوية نظرا لانخفاض منسوب المياه بترعة الإبراهيمية.وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن الشركة قامت بغمر طلمبة غاطسة أسفل مأخذ منقباد المرشحة بترعة الإبراهيمية على عمق 8 متر تحت سطح الأرض بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية، نظرا لانخفاض منسوب المياه فى ترعة الابراهيمية وانحصارها خلال شهر يناير من كل عام، وبهذا العمق تتمكن المحطة المرشحة من سحب المياه من موردها حتى مع منسوبها المنخفض.وأكد الاستاذ فرحان على شحاته - مدير منطقة مركز أسيوط أنه تم تشغيل محطة منقباد لتصل طاقتها الانتاجية إلى 65 ل ث وهذا بجانب عمل محطة البورة الارتوازى والتى تضم عدد(2) بئر والمحطة الأرتوازى بالمدينة الصناعية والتى تضم أيضا عدد(2) بئر لتخفيف آثار السدة الشتوية خلال تلك الفترة ووفرت المياه لجميع المناطق المتطرفة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من مسئولى الشبكات ومسئولي الطوارئ ومسئولي المعمل المركزي بالشركة لمتابعة الموقف على الطبيعة والإطمئنان على وفرت وسلامة المياه المقدمة للعملاء الكرام.وتأكد الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي، أو الموبيل أبليكيشن، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى من الخدمات المقدمة للمواطنين والسعى لحلها بأقصى سرعة ممكنة.