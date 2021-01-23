ضبط طن ونصف الطن لحوم مستوردة فاسدة في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته طن ونصف الطن لحوم مستوردة فاسدة في محافظة الإسكندرية.وتبين ضبط 1،5 طن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.