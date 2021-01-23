عضو بـ«خطة النواب» يكشف أهم القضايا على مائدة اللجنة الفترة المقبلة

كشف أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أجندة اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة والتي ستركز خلال الفترة المقبلة على دراسة البيانات الحكومية المحالة إليها من هيئة المجلس، ومناقشة مشروعات القوانين التى ستقدمها الحكومة إلى البرلمان، مؤكدًا أن اللجنة ستتبنى مشروعات القوانين التى تخدم المواطن البسيط وتحقق له طموحاته حتى يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أنه سيتم عقد اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة ملامح السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، وأيضًا معرفة رؤية الحكومة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، ودراسة سياسة خفض الدين العام للعمل على الحد من الاقتراض، ودراسة سبل جديدة لزيادة موارد الدولة.وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه من المقرر متابعة ما ورد بتقرير اللجنة عن الحساب الختامى السنة المالية 2018-2019 والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021 من توصيات، ومتابعة التقارير الربع سنوية المقدمة من الوزارات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2020-2021.وقال «محسب»، إن اللجنة تهدف من خلال الموضوعات التى تحال إليها إلى ترجمة خطتها ومناقشة عدة موضوعات كمبادرات عن أعضائها، مثل مناقشة ملف المنظومة الضريبية والاستمرار فى تطويرية واتخاذ كافة السبل لزيادة كفاءة وفعالية الإدارة الضريبية، بجانب دراسة الجوانب المالية والاقتصادية لمشكلة البطالة ورؤية اللجنة لمعالجتها فى إطار السياسات المالية والاقتصادية.ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة يترأسها قامة اقتصادية وطنية متمثلة فى الدكتور فخرى الفقي وتضم فى مكتبها نائبين لهما خبرة فى هذا الصدد هما ياسر عمر ومصطفى سالم بالإضافة إلى عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة مقدما التهنئة لهيئة مكتب اللجنة وداعيا لهم بالتوفيق والسداد فى مهمتهم خلال الفترة المقبلة