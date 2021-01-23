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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح كسرين بخطوط المياه فى المنيا

السبت 23/يناير/2021 - 03:01 ص
إصلاح كسرين بخطوط
إصلاح كسرين بخطوط المياه
المنيا ـ على حسين
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تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بالتعاون مع حي شمال مدينة المنيا من إصلاح كسرين بخطوط المياه بشارع طه حسين وميدان عبدالمنعم أمام مجمع المحاكم وقامت إدارة الحي بالسيطرة على المياه التي تسربت جراء الكسر ورفع الآثار المترتبة عليه، كما أوقفت أعمال بناء بدون ترخيص وتحفظت على المعدات ومواد البناء.

وأكد محمود حسين رئيس حي شمال المدينة، أنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تمت السيطرة على عدد 2 كسر بخطوط المياه بشارع طه حسين وشارع عبدالمنعم أمام المحكمة، حيث تم إصلاح الكسر ورفع الآثار المترتبة عليه لتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأضاف رئيس حي شمال المدينة، أن الحي اوقف أعمال بناء بدون ترخيص وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما استمرت أعمال النظافة بشوارع ونقاط التجمع بالحي، حيث تم عمل حملة نظافة مكثفة بشارع الحرية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنيا وتوفير جو صحي ونظيف للمواطنين.
إصلاح كسرين بخطوط المياه
إصلاح كسرين بخطوط المياه
إصلاح كسرين بخطوط المياه
إصلاح كسرين بخطوط المياه
إصلاح كسرين بخطوط المياه فى المنيا
إصلاح كسرين بخطوط المياه
إصلاح كسرين بخطوط المياه
إصلاح كسرين بخطوط المياه
إصلاح كسرين بخطوط المياه
إصلاح كسرين بخطوط المياه فى المنيا

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