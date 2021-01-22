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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة متهم بابتزاز مسنة بفيديوهات إباحية للجنايات

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:42 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أحالت نيابة مصر الجديدة عاطلا إلى محكمة الجنايات بتهمة ابتزاز مسنة ثرية والاستيلاء منها على مبلغ مالي 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر فيديو إباحي معه عبر شبكة الإنترنت.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يبلغ من العمر ٣٤ سنة تعرف على المجني عليها عبر تطبيق "الإيمو" واستدرجها بأنه يحتاج إلى فرصة عمل كونه فقيرا ووالده طرده من المنزل.

وذكرت التحقيقات أن المجني عليها عرضت عليه فرصة عمل، وحددت له موعدا للتحدث في مكتبها حيث إنها تدير شركة خاصة ولكن المتهم أوهمها بالحب والغرام حتى نجح في الإيقاع بها وشهد المكتب أول لقاء حميمي بينهما ثم توالت اللقاءات وصورها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ابتز المجني عليها وطلب منها ٣ ملايين جنيه مقابل عدم نشر الفيديو وبالفعل نجح في أخذ ٧٧٠ ألف جنيه منها.

تعود الواقعة إلى عام ٢٠١٧ عندما تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل تبلغ من العمر ٦٣ عاما صاحبة شركة تتهم فيه شاب بابتزازها بفيديو إباحي والاستيلاء منها علي مبالغ مالية طائلة.

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