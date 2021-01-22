جانيت يالين: إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب في العالم

أكدت مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لوزارة الخزانة جانيت يالين، أن الإدارة الجديدة ستراجع العقوبات المفروضة على إيران للتأكد من فعاليتها، مشددة على سعي الوزارة إلى مواصلة محاربة دعم طهران للإرهاب.وقالت "يالين"، "ستراجع وزارة الخزانة بعناية العقوبات المفروضة على إيران"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، وأضافت في جزء من إجاباتها عن أسئلة اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، أن الغرض من مراجعة العقوبات الإيرانية هو التأكد من أنها هادفة وفعالة وعواقبها غير المقصودة ضئيلة.وأكدت "يالين" أن سعيها لدفع إيران للامتثال مجددا ببنود الاتفاق النووي، بعد الانتهاكات الجمة والتراجع عن الالتزامات من قبل طهران خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن امتثال السلطات الإيرانية التام بالعودة إلى بنود الاتفاق الذي وقع عام 2015 شرط أساسي لتبرير تخفيف العقوبات.وحول دعم إيران لفصائل إرهابية، قالت مرشحة الرئيس الأمريكي لوزارة الخزانة، إنها توافق على أن إيران هي الراعي الأكبر لإرهاب الدولة في العالم، و"سأضمن استمرار وزارة الخزانة في عملها المهم لمحاربة دعم إيران للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت مجموعة واسعة من العقوبات على الشركات والأفراد وحتى ناقلات النفط المرتبطة بإيران، وانتهجت تجاه طهران منذ العام 2018 سياسة ضغط قصوى، كما فرضت عقوبات على كوريا الشمالية والصين وفنزويلا وروسيا.