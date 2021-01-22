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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:49 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-1-2021، خلال تعاملات ختام الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.

ونستعرض فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-1-2021

بنك مصر

يأتي الريال السعودي في بنك مصر في بداية التداولات اليوم عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

كما جاء سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، مستوي 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك البركة

وسجل في بنك البركة الإسلامي سعر 4.09 و4.24 جنيه للشراء وللبيع.

بنك الإسكندرية

بينما جاء الريال السعودي في بنك الأسكندرية مقابل نظيرة الجنيه المصري، عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي للافراد، والشركات مقابل الجنيه المصري في بنك البركة عند مستوى 4.09 و4.24 جنيه للشراء وللبيع.

بنك التعمير والإسكان

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك عوده

ووصلت اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك عوده اليوم في بداية التداولات الصباحية مستوى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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