طبيبة نفسية عن واقعة تعرية أب لطفلته: «المخدرات السبب»

واقعة أثارت غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعى، منذ أمس، بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع السوشيال ميديا، يظهر رجلا يجرد رضيعة من ملابسها ويحاول حرقها.وتبين بعد ذلك أن والدها من قام بهذا الفعل، وعلى الفور طالب الكثيرون بمعاقبة الأب الذى تجرد من كل مشاعر الرحمة، وعلى الفور ألقت أجهزة الأمن القبض على الشخص ووجهت له 5 تهم.من جانبها أوضحت الدكتورة صافيناز عبدالسلام، استشارى الطب النفسى، أن الشخص صاحب الواقعة يعانى من اضطرابات جنسية ونفسية.وأشارت عبدالسلام، أن إقدام شخص ما لإيذاء طفل، ما هو إلا تأثير للمخدرات، التى تهيئ له أنه يواجه شخصا من نفس عمره.وأضافت استشارى الطب النفسى، أن تعاطى المخدرات يتسبب فى حدوث تغيير في تركيبة المخ الكيميائية، الأمر الذى يتسبب فى إيذاء أقرب الأشخاص للمدمن.ونوهت "عبدالسلام" أن الشعور بالضعف والعجز عن اتخاذ القرارات من المشكلات التى دفعت الأب للطرف الأضعف لإظهار القوة عليه.وفى اعترافات الزوج، قال «مش بنتي.. وأمها على علاقة مع خطيبها السابق».. كانت هذه أبرز اعترافات الأب، متهما زوجته بأنها على علاقة مع خطيبها السابق.