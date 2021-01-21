بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

أصدر نادي الزمالك، بيانا رسميا، يطلب من اللجنة الثلاثية التي تدير شئون اتحاد الكرة، بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة الكروية والالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع.





ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالتالي:





"تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليا".





وواصل "نطالب اللجنة الثلاثية التي تدير شئون اتحاد الكرة بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة".







