إخماد حريق شب داخل مزرعة نخيل بـ«قلمون الداخلة» (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز الداخلة في الوادى الجديد، مساء اليوم، في السيطرة على حريق شبّ في إحدى مزارع النخيل والأراضي الزراعية بقرية القلمون بمركز الداخلة.تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا بنشوب حريق هائل في إحدى مزارع النخيل بقرية القلمون بمركز الداخلة، حيث التهمت النيران عددا من أشجار النخيل وبعض الزراعات، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة، وجار أعمال التبريد والتأكد من إخماد النيران، حتى لا تشتعل مرة أخرى ولا تنتقل إلى المنازل المجاورة الحريق.ولم يسفر عن الحريق أى إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.