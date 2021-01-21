رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

سر «الدبوس الطائر» الذى ظهرت به ليدي جاجا في حفل تنصيب بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 08:38 م
ليدى ليدي جاجا
ليدى ليدي جاجا
سارة ساويرس
طباعة
ظهرت المغنية الأمريكية، ليدي جاجا، بإطلالة غير متوقعة خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، حيث نسقت مع إطلالتها دبوسا لطائر ضخم ذهبي اللون على صدرها، مما أثار تفاعل الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذى جعل ليدي جاجا تكشف عن سر هذا الطائر لاحقًا.

فكتبت ليدي جاجا موضحة سر الطائر الضخم الذى أطلت به، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا"، لتستحوذ على إعجاب مئات الآلاف من متابعيها عبر "تويتر".

وتألقت ليدي جاجا بغنائها مجموعة من الأغاني في حفل تنصيب بايدن، أبرزها غناء النشيد الوطني الأمريكي، حيث أقيمت مراسم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس، أمس لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة، فى ظل غياب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأقيمت مراسم الحفل مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم»: استثناء طلاب التعليم المزدوج من إجازة نصف العام

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبد الهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية