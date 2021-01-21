سر «الدبوس الطائر» الذى ظهرت به ليدي جاجا في حفل تنصيب بايدن

ظهرت المغنية الأمريكية، ليدي جاجا، بإطلالة غير متوقعة خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، حيث نسقت مع إطلالتها دبوسا لطائر ضخم ذهبي اللون على صدرها، مما أثار تفاعل الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذى جعل ليدي جاجا تكشف عن سر هذا الطائر لاحقًا.فكتبت ليدي جاجا موضحة سر الطائر الضخم الذى أطلت به، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا"، لتستحوذ على إعجاب مئات الآلاف من متابعيها عبر "تويتر".وتألقت ليدي جاجا بغنائها مجموعة من الأغاني في حفل تنصيب بايدن، أبرزها غناء النشيد الوطني الأمريكي، حيث أقيمت مراسم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس، أمس لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة، فى ظل غياب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأقيمت مراسم الحفل مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.