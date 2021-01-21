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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إندونيسيا تنهي البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:15 م
ضحايا الطائرة المنكوبة
ضحايا الطائرة المنكوبة
وكالات
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أعلن مسئول إندونيسي، اليوم الخميس، أن بلاده قد أنهت عمليات البحث عن ضحايا الطائرة التابعة لشركة طيران "سريويجايا إير"، والتي كانت قد تحطمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 500-737"، تحطمت في بحر جاوا، في التاسع من يناير، بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا، وعلى متنها 62 راكبا.

وقال باجوس بوروهيتو، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ: "أنهينا البحث، اليوم، ولكننا سنرد إذا كانت هناك أي معلومات من المواطنين بشأن العثور على الضحايا".

وأوضح باجوس أن فرق البحث جمعت حتى الآن 324 حقيبة تضم أشلاء للجثث، وأكثر من 120 قطعة تخص الطائرة، مضيفا أنه قد تم التعرف على 43 ضحية فقط.

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