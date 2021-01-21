وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات المعلمين وأولياء الأمور، حول مدى صحة الخبر المتداول عبر السوشيال الميديا، بشأن وجود نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.وأكد وزير التربية والتعليم عبر جروب "التعليم مشروع مصر القومي" بالواتس أب، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيًا.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجازة نصف العام بدأت رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وتستمر حتى يوم 20 فبراير 2021.