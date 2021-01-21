محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، قرار تعيين الدكتور محمد سعد الدين الشربيني، وكيلًا لكلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث.وتوجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات بالتوفيق إلى الدكتور محمد سعد الدين الشربيني، مؤكدًا على ضرورة السعي الدائم للنهوض بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية.