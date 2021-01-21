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اقتصاد

تعييين نائب ومساعد لرئيس هيئة الرقابة المالية

الخميس 21/يناير/2021 - 12:23 م
هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
اكرم عمران
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 146 لسنة 2021، بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، للمدة المتبقية لمجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحالي.
وحصل الدكتور إسلام عزام على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديه خبرة طويلة في مجال التمويل والاستثمار، حيث عمل "عزام" مساعدًا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ومستشارًا لرئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري، ومستشارًا لوزير الاستثمار.

كما كان عضوًا باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الشركة القابضة للطيران، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لهيئة الاستثمار، وكذلك عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للتأمين، والعديد من الشركات الاستثمارية الأخرى، وللدكتور عزام مجموعة من الأبحاث الأكاديمية المنشورة في العديد من الدوريات الدولية المحكمة في مجالى الاقتصاد والتمويل.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 145 لسنة 2021، بتعيين هشام إبراهيم محمد رمضان، الخبير التأميني، مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحصل هشام رمضان، على ماجستير ودبلوم في العلوم الإكتوارية من جامعة سيتي بلندن عام 2000، كما حصل على عضو مجلس إدارة معتمد من Risk Matrices عام 2007، وبدأ رمضان حياته الوظيفية بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين كباحث إكتواري، ثم تدرج في المناصب إلى أن تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة عام 2010، ثم عين مستشارا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة في أكتوبر 2017، وله خبرات في مجالات التأمين والاستثمار والتمويل، كما شارك في عضوية عدد من لجان العمل بوزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، كما تولى عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العاملة في مجالى التمويل والاستثمار.

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