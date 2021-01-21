في عيد ميلاد شريرة السينما زوزو نبيل.. فنانات جسدن أدوار الشر بإتقان



يحل علينا اليوم 21 يناير، عيد ميلاد الفنانة زوزو نبيل، التي تعتبر إحدى شريرات السينما المصرية، وشهر زاد الإذاعة لأكثر من 23 عاما، حيث عشنا معها وعلى صوتها "ألف ليلة وليلة".



وعلى الرغم من أدوار الشر التي أتقنتها، وكانت سبب شهرتها سينمائيًا، إلا أن هذه الشخصيات كانت على عكس طبيعتها التي تميزت بالحنان والتفاني والتضحية على مدى مشوار حياتها.



ونرصد في هذا التقرير أبرز الفنانات التي جسدت أدوار الشر على مدار تاريخ السينما المصرية وأبرزهم:



زوزو ماضي



هي الشريرة الأرستقراطية، التي تدبر كافة الحيل للوصول لأغراض مادية، وظهر هذا عدة أعمال أبرزها "سيدة القصر"، "قلوب حائرة" و"المجرم". يحل علينا اليوم 21 يناير، عيد ميلاد الفنانة زوزو نبيل، التي تعتبر إحدى شريرات السينما المصرية، وشهر زاد الإذاعة لأكثر من 23 عاما، حيث عشنا معها وعلى صوتها "ألف ليلة وليلة".وعلى الرغم من أدوار الشر التي أتقنتها، وكانت سبب شهرتها سينمائيًا، إلا أن هذه الشخصيات كانت على عكس طبيعتها التي تميزت بالحنان والتفاني والتضحية على مدى مشوار حياتها.ونرصد في هذا التقرير أبرز الفنانات التي جسدت أدوار الشر على مدار تاريخ السينما المصرية وأبرزهم:هي الشريرة الأرستقراطية، التي تدبر كافة الحيل للوصول لأغراض مادية، وظهر هذا عدة أعمال أبرزها "سيدة القصر"، "قلوب حائرة" و"المجرم".

زوزو ماضي

برلنتي عبد الحميد



قدمت الفنانة برلنتي عبد الحميد شخصية المرأة الشريرة والخائنة في عدد من الأعمال والتي أتقانتها بشكل كبير، أبرزها "رنة خلخال"، "سر طاقية الإخفاء" و"فضيحة في الزمالك". قدمت الفنانة برلنتي عبد الحميد شخصية المرأة الشريرة والخائنة في عدد من الأعمال والتي أتقانتها بشكل كبير، أبرزها "رنة خلخال"، "سر طاقية الإخفاء" و"فضيحة في الزمالك".

برلنتي عبد الحميد

علوية جميل



هي المرأة القوية المتسلطة، وزوجة الأب الشريرة، برعت في تقديم هذه الشخصيات، ومن أبرز أعمالها "قدم الخير"، "الناس مقامات"، "طريق الأمل" و"أبو أحمد". هي المرأة القوية المتسلطة، وزوجة الأب الشريرة، برعت في تقديم هذه الشخصيات، ومن أبرز أعمالها "قدم الخير"، "الناس مقامات"، "طريق الأمل" و"أبو أحمد".

علوية جميل

ملك الجمل



الفنانة ملك الجمل، من الفنانات اللاتي أتقن أدوار الشر، وقدمت عدة أعمال أبرزها، "الطريق المسدود"، "الشموع السوداء" و"نادية". الفنانة ملك الجمل، من الفنانات اللاتي أتقن أدوار الشر، وقدمت عدة أعمال أبرزها، "الطريق المسدود"، "الشموع السوداء" و"نادية".

ملك الجمل

نجمة إبراهيم



تميزت في أدوار الشر بفضل ملامحها القاسية ونبرة صوتها، تظهر تارة كزعيمة عصابة مثلما حدث في فيلمي "جعلوني مجرمًا" و"ريا وسكينة".

تميزت في أدوار الشر بفضل ملامحها القاسية ونبرة صوتها، تظهر تارة كزعيمة عصابة مثلما حدث في فيلمي "جعلوني مجرمًا" و"ريا وسكينة".

ميمي شكيب



اشتهرت الفنانة الراحلة ميمي شكيب بتجسيد أدوار المرأة الأرستقراطية وسيدة المجتمع، إلى جانب أدوار الشر والحماة القاسية وزوجة الأب الغليظة، من أشهر أفلامها "سي عمر"، و"الحموات الفاتنات"، و"شاطئ الغرام"، و"دعاء الكروان.

اشتهرت الفنانة الراحلة ميمي شكيب بتجسيد أدوار المرأة الأرستقراطية وسيدة المجتمع، إلى جانب أدوار الشر والحماة القاسية وزوجة الأب الغليظة، من أشهر أفلامها "سي عمر"، و"الحموات الفاتنات"، و"شاطئ الغرام"، و"دعاء الكروان.

ميمي شكيب

نعيمة الصغير



جسدت الفنانة نعيمة الصغير أدوار الشر بإتقان حيث شاركت في فيلم "العفاريت" بدور "الكاتعة"، وهي امرأة شرسة أطلق عليها الأطفال "أمنا الغولة" وقامت أيضًا بدور الحماة المفترية مع زوج ابنتها في فيلم "الشقة من حق الزوجة". جسدت الفنانة نعيمة الصغير أدوار الشر بإتقان حيث شاركت في فيلم "العفاريت" بدور "الكاتعة"، وهي امرأة شرسة أطلق عليها الأطفال "أمنا الغولة" وقامت أيضًا بدور الحماة المفترية مع زوج ابنتها في فيلم "الشقة من حق الزوجة".



