رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يكشف عن فحوى رسالة ترامب داخل البيت الأبيض

الخميس 21/يناير/2021 - 10:31 ص
جو بايدن
جو بايدن
منار أحمد
طباعة
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن دونالد ترامب ترك له في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض رسالة "ودية للغاية" التزامًا منه بالتقاليد المتبعة.

وأضاف بايدن في البيت الأبيض، وفقًا لقناة العربية، أن الرئيس كتب رسالة ودية للغاية، وأضاف لأنها رسالة شخصية فأنا لن أتحدث بشأنها قبل أن أتحادث معه.

وحتى مساء الأربعاء، لم يكن واضحًا ما إذا كان ترامب سيلتزم بالتقليد المتبع بين الرئيس المنتهية ولايته وخلفه الجديد ويترك لبايدن رسالة في المكتب البيضاوي، وذلك لأن الملياردير الجمهوري قاطع حفل التنصيب ولم يهنّئ بايدن رسميًا على انتخابه.

وأصبح بايدن، الأربعاء، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة خلفًا لترامب الذي غادر البيت الأبيض قبل ساعات من انتهاء ولايته، متحدّثًا بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدّت لأربع سنوات" تمثّل "شرف العمر".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد