كريستيانو رونالدو يصبح الهداف التاريخى لكرة القدم بـ760 هدفا

توج فريق يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه مساء الأربعاء، على فريق نابولي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مابي".سجل هدفي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64، وألفارو موراتا في الدقيقة 95، فيما أهدر نابولي ضربة جزاء في الدقيقة 79 عن طريق لورينزو إنسيني.وبهدفه في لقاء نابولي، أصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم برصيد 760 هدفا خلال 1040 مباراة رسمية لعبها، متخطيا رقم الأسطورة التشيكوسلوفاكي السابق جوزيف بيكان صاحب الـ759 هدفا.