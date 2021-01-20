غدًا.. محمد ثروت ضيف «أسرار النجوم» على نجوم FM

يحل الفنان محمد ثروت ضيفًا على الإعلامية إنجى ببرنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 في الثامنة مساءً ولمدة ساعتين.شارك ثروت في فيلم ولاد العم مع كريم عبد العزيز وشريف منير وأيضًا حلم عزيز و18 يوم كما له العديد من المسرحيات التي اشترك فيها كمسرحية قهوة سادة ومسرحية علي عليوة كما شارك فى العديد من الست كوم منها تامر وشوقية وبدر وبدرية كما شارك فى كثير من المسلسلات كالكبير أوي ولسه بدري والرجل العناب كما برز في شخصية راضي عبد التواب فى مسلسل مأمون وشركاه مع الزعيم عادل إمام ومسلسل نيللى وشريهان وقدم دور ضاحى مع دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم.