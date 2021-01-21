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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-1-2021

الخميس 21/يناير/2021 - 04:24 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أسماء منصور
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يسجل موقع البحث الشهير «جوجل» عمليات بحث مستمرة يوميًا بخصوص معرفة مواقيت الصلاة اليوم فى مصر بمختلف المحافظات.

لذلك تستعرض «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2021122، طبًقا لما تقره النشرة اليومية المعلنة من دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

ويقدم «الدستور» في السطور التالية مواقيت الصلاة في مصر وبعض العواصم العربية: 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2021122
فى القاهرة

صلاة الفجر 5:20 ص
الشروق 6:50 ص
صلاة الظهر 12:05 ص
صلاة العصر 00: 3
صلاة المغرب 5:21 م
صلاة العشاء 6:41

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر 5:26 ص
الشروق 6:58 ص
صلاة الظهر 12:10
صلاة العصر 3:03
صلاة المغرب 5:23 م
صلاة العشاء 6:45 م. 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر 5:05 ص
صلاة الشروق 6:33 ص
صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م. 

(مواعيد الصلاة في بعض العواصم العربية)

مكة
وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
وقت صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م

المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
ميعاد صلاة الظهر 12:31 م
توقيت صلاة العصر 3:36 م
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م

الرياض
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
ميعاد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م

مواعيد الصلاة بالكويت
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:15 م
مواقيت صلاة العشاء 6:35 م


مواعيد الصلاة بعمان
صلاة الفجر 5:04
صلاة الظهر 11:50 م
صلاة العصر 2:46 م
صلاة المغرب 5:08
صلاة العشاء 6:27 م

مواعيد الصلاة بـ"أبو ظبى"
توقيت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
ميعاد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
توقيت صلاة العشاء 7:15 م

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