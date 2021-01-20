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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تنفي بدء التلقيح ضد كورونا في مايو المقبل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:54 م
التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا
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نفى رئيس برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا في اليابان تارو كونو، اليوم الأربعاء، التقارير الإعلامية التي تشير إلى بدء عملية تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا في شهر مايو المقبل.

وأكد كونو الذي يشغل أيضا منصب وزير الإصلاح الإداري أن هذه التقارير مزيفة وعارية من الصحة، وفقا لما ذكرته صحيفة "جابان تايمز".

وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد نقلت عن مصدر مجهول، أن السلطات اليابانية ستبدأ عملية التلقيح في شهر مايو المقبل لتلقيح معظم السكان قبل أولمبياد طوكيو 2020 المقرر أن تبدأ في 23 يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، قال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، "إن موعد تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين سيتقرر بعد الموافقة على اللقاح".

ويحظى توقيت حملة التطعيم بأهمية خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا التي قال فيها إن اللقاحات أساسية لألعاب أولمبية آمنة.

ورتبت اليابان لشراء 540 مليون جرعة من العديد من المطورين الغربيين ومن بينهم شركة فايزر التي من المتوقع أن يكون لقاحها أول من يحصل على الموافقة التنظيمية.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم أنها أبرمت عقدًا لشراء 144 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال العام الجاري، وأن الأمر بانتظار الموافقة المحلية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الياباني أن بلاده تهدف إلى بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد محدد لعملية التلقيح.

يُشار إلى أن اليابان سجلت حتى الآن 345 ألفا و60 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 آلاف و749 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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