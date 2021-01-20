البنتاجون: اختصار العرض العسكرى لمغادرة البيت الأبيض

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اختصار العرض العسكري الخاص بمغادرة البيت الأبيض، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.ومن المنتظر أن يؤدي جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.ومع أنه تمنى أخيرًا حظًا موفقًا لبايدن في رسالة فيديو، فإن الرئيس دونالد ترمب لم يهنئ أبدًا الرئيس المنتخب، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عامًا، ولن يحضر حفل تنصيبه في واشنطن الأربعاء.