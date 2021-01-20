تضامن الغربية والأورمان يتبرعان بأجهزة طبية لحميات طنطا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، تسليم عددا من الأجهزة الطبية إلى إدارة مستشفى حميات طنطا التابع لمديرية الصحة بالغربية، بمشاركة مجتمعية بدعم وتبرع من جمعية الأورمان، بحضور مدير المستشفى وعدد من ممثلي القيادات الصحية والتنفيذية داخل المحافظة، وقيادات فرع جمعية الأورمان بالغربية.وأشارت المديرية، إلى أنه تم تسليم 3 أجهزة مونيتور و2 جهاز سنتر فيوج، ويأتي ذلك فى إطار دعم الأورمان للمنظومة الطبية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا، ضمن سلسلة من سلاسل الدعم التي تقدمها الجمعية للمستشفيات الحكومية والجامعية لدعمها، ورفع مستوى أدائها لخدمة المرضى.