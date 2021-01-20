حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

قام اللواء حسين لبيب، رئيس مدينة رأس البر بدمياط، بجولة ميدانية، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه فيها نواب المدينة لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر، وذلك إثر موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتواصلة التي تشهدها المدينة منذ الأمس.ووجه رئيس بمواصلة العمل على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مشكلة فور حدوثها والاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى حتى انتهاء النوّة.