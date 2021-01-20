رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لمتابعة تطبيق إجراءات «كورونا» بوسائل النقل العامة فى سفاجا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:30 ص
حملة لمتابعة تطبيق
حملة لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا
علي عواد
طباعة
ترأست هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، حملة للمتابعة الدورية؛ للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في وسائل النقل الجماعي والعام.

وتوجهت الحملة إلى منطقة سفاجا البلد والأشغال العسكرية، وتم عمل أكمنة بقيادة رئيس المدينة ومدير إدارة المواقف، وأسفرت عن ضبط 5 أشخاص بدون كمامة في المواصلات العامة والمحال التجارية، وطلب المواطنون التصالح الفوري وجرى تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيهًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت رئيس المدينة، أن النسبة الأكبر من أهالي سفاجا لديهم وعي كبير بأهمية ارتداء الكمامات، ورغم ذلك حذرت من تطبيق الغرامة المقررة على مخالفة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المواصلات العامة.

وشددت رئيس المدينة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظًا على صحة أهالي مدينة سفاجا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الاقتصاد المصرى واجه «كورونا» بمرونة.. تفاصيل كلمة السيسى لـ«التعاون الاقتصادى والتنمية»

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

الصور

image description

محافظ أسيوط ييبحث مع وزارة قطاع الأعمال إقامة مشروعات تنموية للمواطنين

image description

لمتابعة سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

علماء صينيون يطورون علاجًا جينيًا يمكنه تأخير الشيخوخة

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين