مع بدء المحاكمة.. تفاصيل «أطول عملية قتل» في سحل فتاة النزهة (خاص)

- أقوال المتهمة بتحقيقات النيابة



- تحقيقات النيابة



- تقرير الطب الشرعي



- بداية الواقعة



تنفرد "الدستور" بنشر النص الكامل لتحقيقات نيابة النزهة، برئاسة المستشار أحمد مصلح، في اتهام "نورهان. ك "، بسحل "ن. ش" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سحل فتاة النزهة".القضية التي تم تصنيفها بأطول عملية قتل مروري، حيث سحلت المتهمة المجني عليها لمدة 15 دقيقة منذ الاصطدام بها بشارع حسن المأمون بالحي الثامن بمدينة نصر، واستمر ذلك حتى سقوط الجثة أمام مسجد عبد الله محمد كامل بمساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بمسافة تتعدى 5 كيلو مترات.اسمي "نورهان.ك" 19 سنة، طالبة: "اللي حصل أنا كنت في مدينة نصر يوم الجمعة 18 ديسمبر، بسيارة والدي رقم 274، ولما دخلت شارع حسن المأمون وكان زحمة علشان يوم جمعة، وفجأة المجني عليها حاولت تعدي من قدام السيارة وأنا مكنتش شيفاها كويس علشان في تكسي كان قادمي، وكان حاجب الرؤية عني نهائي، فقمت بالاصطدام بها من الجانب الأيمن للسيارة دون قصد مني، وخفت أقف وانقذها علشان الناس ممكن تضربني، ومشيت بالسيارة شوية، وطلعت كبري أبوغزالة اللي بينزل على مساكن شيراتون، ثم اتصلت بوالدي فطلب مني الانتظار أمام نادي الشمس، وبعد كدة عرفت إنها ماتت ورحت قسم النزهة بعد الواقعة.كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء قيادة المتهمة سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها، وتبين أن المتهمة رفضت مساعدة المجني عليها عقب الاصطدام بها وسحلها لمسافة 4 كيلومترات من مدينة نصر لقسم شرطة النزهة.واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها: "أنهم أثناء تواجدهم عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت"، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب، وتابعت، "المتهمة جرت شقيقتي 4 كيلو مترات، وكانت هتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى".كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى السلام التخصصي لجثة المجني عليها، أنه بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم، وكسور بالذراعين، وكسور متعددة بالحوض والساقين، مع سحجات متفرقة، ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفاة للمستشفى.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع الخليفة المأمون ووفاة فتاة، على الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.