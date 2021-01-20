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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:51 ص
الفنان رزق السيد
الفنان رزق السيد
حسام فهمي
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قرر أحد الفنانين بمحافظة دمياط، وهو الفنان رزق السيد، أن يحول أكشاك الكهرباء في مدينة رأس البر بدمياط، إلى لوحات فنية، حيث قرر الفنان التشكيلي رزق السيد أن يغير شكل أكشاك الكهرباء في المدينة والمحولات، وأن يجعل منها لوحات فنية تخلب لب من يشاهدها.

رزق السيد هو فنان تشكيلي يعمل مدرس الزخرفة والإعلان بوزارة التربية والتعليم في مدرسة بمحافظة دمياط، وسبق له أن شارك في مبادرات التجميل في شوارع وميادين مدينة دمياط ورأس البر وعزبة البرج ومدينة دمياط الجديدة.

وقال الفنان رزق السيد في تصريحات له، اتمنى أن يتم تعميم الفكرة وأن يتم تحويل محولات الكهرباء في كل المحافظات من كتل صماء إلى لوحات فنية تبعث البهجة.

وأضاف، أن مدينة رأس البر بدمياط هي مصيف عالمي ويزوره مئات الآلاف من المصطافين، ويستحق أن يكون كل شارع وكل جدار فيه لوحة فنية، حيث إنها المدينة السياحية الساحرة وأنه قام بتجميل عدة محولات كهرباء واكشاك بها إلى لوحات فنية.

وطالب الفنان رزق السيد أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوحدات المحلية للمدن والقرى لعدم إزالة اللوحات وتعميم الفكرة.

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