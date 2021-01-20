برلماني: بيان الحكومة أمام البرلمان يدعم رؤى الرئيس لبناء مصر الحديثة

ثمن النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام مجلس النواب عن الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، وخطتهم للفترة المقبلة، واصفًا البيان بـ"المحكم".وأكد المصري، خلال البيان الصادر له، أن بيان رئيس الوزراء يؤكد تنفيذ رؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الطموحة لبناء مصر الحديثة ونهضتها خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية أستطاعت العبور بنجاح من أزمة فيروس كورونا القاتل وبأقل الخسائر، لافتًا إلى أن الأزمة كانت كاشفة للفرق بين تعامل الدول المتقدمة والنامية للأزمة، ولذلك لا بد أن تقوم الحكومة خلال الفترة المُقبلة بتحرك قطار التنمية بمسار مختلف وليس تقليديا.