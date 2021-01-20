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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تفرج عن معدات فلسطينية خاصة بنظام جواز السفر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:10 ص
فلسطين
فلسطين
وكالات
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كشف مسئول فلسطيني عن اتفاق مع إسرائيل لتسليم الجانب الفلسطيني معدات خاصة بنظام جواز السفر البيومتري تحتجزها تل أبيب منذ 2018.

وقال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): توصلنا لاتفاق نهائي مع السلطات الإسرائيلية للإفراج عن المعدات الخاصة بجواز السفر البيومتري والمحتجزة لديها منذ العام 2018.

وذكر حرب أن المعدات ستصل إلى الأراضي الفلسطينية خلال أيام بعد قيام الجهات الرسمية الفلسطينية بجهد كبير من أجل الإفراج عنها، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر وصولها من أجل البدء بالتحضير لإصدار جواز السفر البيومتري.

وأفاد بأن الوزارة تحتاج مدة 6 أشهر بعد وصول المعدات من أجل البدء بإصدار الجواز لأنها بحاجة لتركيب المعدات في كل المديريات فيما يكون إصدار الجواز بمقر الوزارة في رام الله.

وأشار حرب، إلى أن الجواز يعتمد على بصمة الأصبع ويتضمن شريطا ممغنطا أسود يظهر معلومات مفصلة عن حامله فور تمرير الجواز على الحاسب الآلي في المطارات وهو مطالب بتطبيقه من قبل الطيران المدني الدولي.

واعتبر أن الخطوة "ستمثل انجازا لتكون فلسطين متقدمة كباقي الدول الأخرى في استخدام هذه الوثائق"، معربا عن أمله أن يتم فيما بعد العمل لإصدار الهوية البيومترية التي يتم قراءتها إلكترونيا وتحتوي على أكثر من خدمة لاستخدامها كبطاقة لرخصة القيادة وتأمين صحي.

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