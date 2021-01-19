الأنبا باخوم يلتقي الشمامسة الإنجيليين بالإيبارشية

التقى صباح اليوم، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، بالشمامسة الإنجيليين التابعين للإيبارشية البطريركية.بدأ اللقاء بالصلاة، وأعقبه عرض للبرنامج التكويني الخاص للفترة المقبلة، وفي اللقاء أكد نيافته أهمية العمل الجماعي وروح الشركة بين الكهنة.وتحتفل الكنائس، اليوم بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، القبطية الأرثوذكسي ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.