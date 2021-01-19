السودان: أطراف السلام يعتزمون تسليم كشوف ترشيحاتهم في السلطة قريبا

أكدت لجنة الوساطة لاتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا، وهي لجنة من جنوب السودان، أن أطراف الاتفاق، سيسلمون ترشيحاتهم لتولي حقائب في مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي في غضون الأيام القليلة القادمة.وقال ضيو مطوك، مقرر لجنة الوساطة، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، عقب الاجتماع الذي جمعه مع أطراف العملية السلمية بالخرطوم اليوم، إن اللقاء جاء في إطار التواصل مع أطراف السلام لملء الحقائب التي أقرتها اتفاقية جوبا، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا، وأكدت خلاله أطراف العملية استعدادها لتقديم كشوفات مرشحيها لهذه الحقائب.من جانبها، أكدت أطراف العملية السلمية جاهزيتها لتقديم قوائم مرشحيها لمجلسي السيادة والوزراء والتشريعي واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.وأكد الدكتور محمد زكريا مقرر المجلس القيادى بـ "الجبهة الثورية" (شريك اتفاق السلام)، وجود توافق تام حول الأسماء المقدمة المستوفاة لمطالب الكفاءة والنوع والتنوع.وقال إنه تم كذلك تقديم قوائم ممثلي أطراف السلام في اللجان العليا، والتي تضم التقييم والمراقبة، واللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى اللجان العليا على مستوى المسارات.